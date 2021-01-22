Россияне массово бросились скупать шубы за десятки тысяч рублей

Россияне массово бросились скупать меховые изделия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование крупнейшего оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

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Согласно приведенным данным, в период с 1 по 20 января 2021 года продажи шуб и меховых изделий выросли на 21 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Отмечается, что средний чек при покупке составил 26 080 рублей, что также на 20 процентов больше суммы, которую россияне тратили на упомянутые вещи в то же время в прошлом году.

Эксперты «Платформы ОФД» связывают повышение спроса на верхнюю одежду с минусовой температурой в январе.

По информации издания, чаще всего покупатели приобретали изделия из искусственного меха, норковые шубы, полушубки и жилеты. При этом больше всего покупок совершалось в Москве и Московской области. Помимо этого, в список самых продаваемых товаров попали детские шапки в виде шлема, вязаные взрослые шапки и шапки для бани.

В августе мужчины начали скупать самые дорогие в мире женские сумки Hermes Birkin ради самоутверждения. Например, у американского спортивного аналитика Дэвида Оанча (David Oancea), более известного как Дэйв Вегас, в коллекции имеется шесть сумок упомянутой модели. По его словам, покупка Hermes Birkin для него — это богатство, престиж и успех.