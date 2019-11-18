Россияне раскритиковали депутата в шубе с метлой за внешний вид

Жители Шадринска в Курганской области раскритиковали в сети депутата городской думы, директора дома культуры «Созвездие» Татьяну Сазонову за ее внешний вид на региональном субботнике. Соответствующими комментариями они поделились в городском сообществе во «ВКонтакте».

На размещенных в сети снимках женщина запечатлена в длинной шубе, колготках с узором и ботинках на каблуках и со шнуровкой. Депутат дополнила образ собранной прической, крупными серьгами и ярко-красной помадой. При этом в руках она держит метлу, которой убирает снег.

Местные жители обсудили образ Сазоновой в комментариях к посту. «На субботники не выходят в парадной одежде, а как минимум надевают перчатки и грязную робу, а если человек вышел в новой шубе, с непокрытой головой в мороз, значит, он и не спешит задерживаться на улице», — написала одна из них. «Не будь это показухой, так хоть бы снег немного перед этим смела...» — заметил еще один. «Наверно, на этой фотке субботник для директора и закончился!» — предположил еще один.

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Однако нашлись и те, кто начал защищать депутата. «И что тут плохого, что женщина с метлой выглядит как женщина, а не как баба на чайнике?» — высказалась одна из подписчиц сообщества. «В первую очередь, человек пришел на работу, ухоженный и одетый, а уж потом на субботник. Что она, по-вашему, должна в затертых штанах и валенках приходить?» — задался вопросом другой юзер.

Сазонова удивилась такому вниманию к ее внешнему виду. «А что не так?» — спросила она в беседе с URA.RU.

В марте 2017-го депутат Верховной Рады Надежда Савченко пришла на заседание Верховной Рады в пуховике и туфлях на каблуках. Отмечалось, что она выступала перед парламентариями в верхней одежде.

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