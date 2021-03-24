Россиян предупредили о резком подорожании книг

Издатели предупредили о риске резкого подорожания книг в России из-за дефицита офсетной бумаги. Об этом пишет РБК со ссылкой на игроков рынка.
Стоимость книг может подскочить на 20 процентов. Проблема дефицита бумажной продукции существует в стране с февраля этого года, отмечают эксперты. Кроме издательств страдают и производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка. По прогнозам игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к лету этого года.
В январе 2021 года импорт в Россию бумаги и картонных изделий упал в натуральном выражении на 14,5 процента в годовом выражении, а в денежном — на восемь процентов. Производители объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов.
Ранее россиянам предсказали рост цен на алкоголь. Водка и пиво отечественного производства в этом году могут вырасти в стоимости не менее чем на 5 процентов, российские вина подорожают на 10-15 процентов.
Также россиян предупредили, что одежда, обувь и аксессуары в стране могут резко подорожать уже к лету. Одной из причин называлось увеличение стоимости материалов. У продавцов также выросли издержки на логистику и расходы на увеличение фонда оплаты труда.