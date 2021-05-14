Подсчитаны миллиардные потери из-за глобального дефицита чипов

Аналитики компании AlixPartners подсчитали потери мировой автомобильной промышленности от глобального дефицита полупроводниковых чипов. Как сообщает CNBC, только в этом году автопром рискует не досчитаться выручки в 110 миллиардов долларов. В то же время производство сократится на 3,9 миллиона автомобилей.

При этом в январе в AlixPartners прогнозировала падение доходов на 60,6 миллиарда долларов, а сокращение производства — на 2,2 миллиона машин.

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«Кризис чипов, вызванный пандемией, усугубился событиями, которые обычно являются просто неровностями на дороге для автомобильной промышленности, такими как пожар на ключевом заводе по производству чипов (речь идет о заводе Renesas неподалеку от Токио — прим. «Ленты.ру»), суровая погода в Техасе и засуха на Тайване», — объяснил представитель компании.

Ключевые игроки рынка уже начали сокращать производство. Например японский Nissan в этом году выпустит на полмиллиона меньше машин, чем планировал. Аналогичные меры могут принять и конкуренты: Ford, Volkswagen и Stellantis также предупредили, что их производственные линии могут оказаться под ударом в результате кризиса полупроводников.

Как предполагали эксперты IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство примерно миллиона автомобилей по всему миру, а спрос автопрома на чипы будет полностью удовлетворен не раньше второго полугодия 2021-го. В консалтинговой компании Forrester считают, что дефицит может продлиться и до 2023 года.

В современных автомобилях чипы используются практически во всем: от систем управления двигателем до систем помощи водителям. Но автопром не приоритетный заказчик, в первую очередь новые полупроводники поступают производителям смартфонов, игровых консолей и другой бытовой электроники.