Тим Кук предсказал дефицит техники Apple

Apple ожидает дефицита на некоторые девайсы в 2021 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Во время посвященного квартальному отчету разговора с инвесторами глава компании Тим Кук (Tim Cook) заявил, что Apple ощутила на себе дефицит полупроводников. Он полагает, что нехватка процессоров влияет на снижение поставок и продаж компьютеров Mac и планшетов iPad. Вместе с тем финансовый директор корпорации Лука Маэстри (Luca Maestri) предсказывает, что из-за дефицита компонентов выручка Apple в третьем финансовом квартале снизится на 3-4 миллиарда долларов.

По мнению Кука, в первую очередь дефицит коснулся продуктов, в которых используются процессоры прошлого поколения. Топ-менеджер не стал говорить, как долго, по его мнению, продлится нехватка полупроводников, но отметил, что в 2020 году Apple не испытывала подобных проблем.

Bloomberg отмечает, что Mac и iPad были одними из самых популярных продуктовых линеек Apple в 2020 году. Это связывают с тем, что миллионы людей из-за пандемии коронавируса были вынуждены работать дома и приобретать для этого необходимые гаджеты. На выпуске iPhone, как полагают эксперты, нехватка процессоров пока что не сказалась.

Ранее Apple опубликовала отчет за второй финансовый квартал. Чистая прибыль корпорации достигла 23,6 миллиардов долларов против 11,2 миллиардов, которые IT-гигант заработал годом ранее. Продажи компьютеров Mac принесли рекордные 9,1 миллиарда долларов, планшетов iPad — 7,8 миллиарда долларов.