Apple оштрафовали в России на 12 миллионов долларов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовалa Apple на 906 миллионов рублей (12 миллионов долларов), говорится на сайте ведомства.

Штраф был назначен за нарушение российского антимонопольного законодательства. В августе прошлого года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении компании, которое возбудила после жалобы «Лаборатории Касперского». Ведомство выяснило, что IT-гигант злоупотребил доминирующим положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.

В ФАС считают, что действия Apple «привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля». Кроме того, компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют требованиям.

Также компании предписано не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков.

Ранее немецкий бизнес обвинил Apple в злоупотреблении рынком и нарушении закона о конкуренции. Согласно заявлению, американская компания фактически лишает сторонние компании возможности обрабатывать коммерчески значимые данные пользователей iOS.