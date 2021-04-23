Стали известны сроки презентации автомобиля Apple

Apple рассекретит свой автомобильный проект не позже чем через полгода. Об этом аналитик Wedbush Дэниел Айвс (Daniel Ives) заявил в интервью CNBC, доступном на YouTube-канале телекомпании.

Специалист заметил, что первый автомобиль от Apple вряд ли выйдет раньше 2024 года — компании нужно время, чтобы буквально с нуля наладить производство. Однако корпорация Тима Кука будет вынуждена сделать информацию о проекте публичной, «чтобы заложить основу для Apple Car».

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По мнению Айвса, Apple проведет презентацию проекта беспилотного электрокара и объявит о выходе на автомобильный рынок летом. Анонс Apple Car состоится в течение ближайших трех-шести месяцев. Аналитик, которому закрытые данные стали известны от источников, считает, что в кратчайшие срок компании нужно найти партнеров для производства автомобиля. Дэниел Айвс рассказал, что в данный момент топ-менеджеры корпорации ведут переговоры с другими компаниями.

Летом 2021 года Apple проведет как минимум одно публичное мероприятие — традиционную конференцию WWDC. На ней компания обычно представляет новые версии операционных систем для смартфонов, компьютеров и других устройств, и делится планами на будущее.

В феврале источники Bloomberg рассказали, что ключевой особенностью автомобилей от Apple будет наличие лидара нового поколения, необходимого для навигации. Слухи о том, что американский производитель техники намерен открыть новый для себя рынок, ходили последние годы и возобновились в декабре.