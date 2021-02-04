Рассекречена максимальная скорость автомобиля Apple

Запланированный автомобиль Apple будет базироваться на платформе E-GMP от Hyundai. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo).

В рассекреченной аналитической записке для инвесторов TF Securities, с содержанием которой ознакомилась редакция издания, Мин-Чи Ко подтверждает сообщения о потенциальном партнерстве Apple и Hyundai. Эксперт полагает, что электрокар американской корпорации будет базироваться на анонсированной в декабре платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). Платформа отличается наличием двух двигателей, имеет интегрированный ведущий мост и аккумулятор, позволяющий проехать более 500 километров на одном заряде.

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Батарея имеет быструю зарядку, что позволяет пополнить ее запасы на 80 процентов за 18 минут. Основанный на E-GMP электрокар может разогнаться до 100 километров в час менее чем за 3,5 секунды, максимальная скорость автомобиля составляет около 260 километров в час (160 миль в час).

Согласно прогнозу специалиста, Hyundai Mobis будет заниматься производством некоторых компонентов будущего авто, который Мин-Чи Ко условно называет Apple Car. Дочерняя компания Hyundai Group Kia предоставит Apple производственную линию для сборки электрокаров в США.

В документе говорится, что релиз Apple Car состоится не раньше 2025 года, однако если компания планирует представить машину к этому сроку, то она уже находится «в жестком графике». Так как корпорация Тима Кука не имеет опыта в автомобилестроении, на разработку электрокара с нуля может потребоваться от 18 до 24 месяцев.

Мин-Чи Ко не раскрывает потенциальной стоимости электрокара от Apple, однако уверен, что машина будет продаваться в сегменте автомобилей класса премиум. Высокая доходность может принести существенную прибыль как Apple, так и ее партнерам.

В декабре прошлого года источники агентства Reuters рассказали, что Apple планирует выйти на рынок автомобилей к 2024-му. Отличительной особенностью авто будет «прорывная» технология аккумулятора, которая позволит заметно увеличить запас хода электрокара.