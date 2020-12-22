Назван срок выпуска электромобиля от Apple

Компания Apple планирует создать собственный электромобиль к 2024 году, однако может сдвинуть срок на год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Автомобили проекта Titan, запущенного компанией еще в 2014 году, будут отличаться новой «прорывной» технологией батареи. Собеседники агентства утверждают, что новая конструкция аккумулятора может «радикально» снизить стоимость батарей и увеличить запас хода автомобиля. По утверждению источника, Apple пытается усовершенствовать технологию литий-железо-фосфатных аккумуляторов.

Один из источников также уверяет, что компания готовится продемонстрировать следующий уровень технологий: «Как в первый раз, когда вы увидели iPhone», — сравнил он. Предположительно, после запуска конвейера завод компании будет производить более 100 тысяч электромобилей в год.

Отмечается, что шагом вперед для проекта стало возвращение в 2018 году на руководящий пост ветерана Apple Дуга Филда, ранее работавшего в Tesla Inc.

21 декабря сообщалось, что Apple может представить собственный электромобиль уже в следующем году. Источник Economic Daily отметил, что тайваньские производители (Heda, BizLink-KY, Heqin и Tomita) собираются наращивать темпы производства компонентов для электромобилей во втором квартале 2021 года. По предварительным данным, именно эти компании станут поставщиками деталей для Apple Car.