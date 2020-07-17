iPhone научили открывать автомобили

Смартфоны Apple «научились» открывать автомобили после обновления iOS. Функция Car Key стала доступной для некоторых авто с поддержкой NFC, сообщает издание MacRumors.

Car Key появилась на iPhone с развертыванием публичного обновления iOS13.6, также она доступна в бета-версии iOS 14. Функция позволяет записать на смартфон уникальный код, который будет использоваться для снятия блокировки автомобиля — для этого нужно поднести устройство к двери авто. Система может потребовать разблокировать телефон лицом или ввести цифровой пароль. Также Car Key можно использовать с часами Apple Watch, сопряженными с iPhone.

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На момент появления функции цифрового ключа Car Key поддерживает ограниченное число автомобилей BMW, выпущенных после 1 июля 2020 года. К ним относятся модели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, X5, X6, X7, X5M, X6M и Z4.

Также в iOS 13.6 появились возможность отключения автоматических обновлений, раздел «Симптомы» в приложении «Здоровье», были исправлены некоторые ошибки системы. Обновление доступно для всех iPhone, поддерживающих и работающих на iOS 13.

В начале июля Apple выпустила первую публичную бета-версию iOS 14. Чтобы установить операционную систему на смартфон, нужно зайти на сайт компании и поставить специальный профиль. iOS 14 была представлена 22 июня в рамках WWDC 2020, публичная версия ОС будет доступна осенью.