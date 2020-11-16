В России появился самый дорогой внедорожник Toyota

В России стартовали продажи самой дорогой модели внедорожника Land Cruiser Prado японского производителя автомобилей Toyota. Об этом сообщает «Российская газета».

Речь идет о транспортном средстве Land Cruiser Prado в спецверсии Black Onyx за 4,6 миллиона рублей, который выпущен в пятиместном и семиместном варианте. Внедорожник предлагается с 2,8-литровым дизельным двигателем мощностью 200 лошадиных сил, а также с бензиновым двигателем V6 объемом четыре литра и мощностью 249 лошадиных сил.

Вдобавок новый автомобиль оснащен мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, русскоязычным навигатором и акустической системой JBL с 14 динамиками. Кроме того, для покупки доступен зимний пакет с подогревом задних сидений и предпусковым подогревателем дизельного мотора.

Стоимость модели автомобиля с приставкой Black Onyx составляет 4,6 миллиона рублей, а цена стандартной версии — 2,6 миллиона рублей.

Ранее в ноябре в сети было опубликовано фото нового роскошного лимузина Maybach. Новый Maybach S-класса имеет удлиненный кузов, предназначенный для повышенного комфорта пассажиров на задних креслах. Цена нового лимузина еще неизвестна, а стоимость предыдущей версии начиналась от 10,2 миллионов рублей.