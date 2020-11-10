Опубликовано фото нового роскошного лимузина Maybach

В сети появилось изображение прототипа роскошного лимузина Mercedes-Maybach следующего поколения. Снимки, на которых автомобиль впервые представлен без маскировочной пленки, публикует издание Motor1.

Новый Maybach S-класса имеет удлиненный кузов, предназначенный для повышенного комфорта пассажиров на задних креслах. В базовой комплектации он оснащен выдвижными дверными ручками, которые были дополнительной опцией в предыдущей модели.

Известно также, что топовая версия снабжена шестилитровым бензиновым двигателем мощностью 621 лошадиных сил, как у нынешнего Maybach.

Цена нового лимузина пока не раскрывается. Стоимость его предыдущей версии в России начинается от 10,2 миллиона рублей.

В настоящий момент машина проходит ресурсные испытания. Предполагается, что ее покажут в автосалоне в китайском Гуанчжоу 20 ноября.

В январе 2020 года сообщалось, что продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году в России сократились на 10,2 процента и составили 1312 машин против 1461 в 2018 году. Тогда основной спад пришелся на Mercedes-Benz Maybach S-Class — в 2019 году было продано на 236 машин данной модели меньше, чем в 2018-м (480 против 716).