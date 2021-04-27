Apple обвинили в нарушении конкуренции

Немецкий бизнес обвинил Apple в злоупотреблении рынком и нарушении закона о конкуренции. Об этом сообщает агентство Reuters.
Представители СМИ, интернет-корпораций и рекламных агентств подали заявку в Федеральное управление картелей Германии (Federal Cartel Office, FCO). По мнению составителей документа, новые настройки конфиденциальности iPhone являют собой злоупотребление рынком и нарушение закона о конкуренции со стороны Apple. Согласно заявлению, в результате односторонних мер американская компания фактически лишает сторонние компании возможности обрабатывать коммерчески значимые данные пользователей iOS.
Журналисты заметили, что жалоба в сторону американской IT-корпорации была подана на фоне новостей о решении Apple изменить настройки конфиденциальности на iPhone. По мнению топ-менеджеров компании, пользователи могут ограничить сбор данных со стороны приложений в рекламных целях.
Представители Apple отреагировали на жалобу, заметив, что новые настройки iOS 14 внедрены с учетом прав человека и ориентированы на защиту конфиденциальности пользователей. «Данные пользователей принадлежат им, и только они могут решать, следует ли ими делиться и с кем конкретно», — говорится в заявлении Apple.
Журналисты обратили внимание, что ранее похожая жалоба в сторону Apple была направлена в регулирующие органы Франции, но ее отклонили.
Летом 2020 года компания Epic Games подала в суд на Apple, обвинив корпорацию в создании монополии. По мнению авторов популярной игры Fortnite, американская компания создала монополию и пользуется доминирующим положением на двух рынках — распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS.