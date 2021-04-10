Россиянин подал в суд на Apple, Samsung и Huawei

Российский инженер Александр Земсков подал иск к российским «дочкам» компаний Apple, Samsung и Huawei. Изобретатель требует взыскать с них компенсацию за нарушение исключительных прав на изобретение. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы суда.

Рассмотрение иска в четверг, 8 апреля, возобновил Кунцевский районный суд. Из документа следует, что Земсков создал и запатентовал технологию определения местоположения смартфона по его электромагнитным излучениям от ближайшей вышки сотовой связи. По мнению истца, корпорации нарушили его исключительное право на изобретение, ввезя в Россию и выставив на продажу смартфоны, местоположение которых автоматически определяется способом, который запатентовал Земсков.

В декабре 2020 года суд приостановил рассмотрение иска для проведения экспертизы смартфонов Honor, эксперты подтвердили, что устройства копируют изобретение россиянина. По ходатайству Apple и Samsung рассмотрение к ним выделено в отдельные дела, которые переданы в Пресненский районный суд. По словам представителя истца, рассмотрение иска к «дочке» Huawei Кунцевский районный суд перенес на 21 мая, поскольку компания попросила время на перевод материалов и ознакомление с ними в штаб-квартире.

Представители трех корпораций отказались от комментариев изданию.

В 2019 году Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред». По его словам, Apple «подтолкнула его к гомосексуализму». За два месяца он «погряз в интимной близости» и начал встречаться с мужчиной и теперь «не может выбраться назад».