Кардиолог подал в суд на Apple из-за способа измерения пульса

Кардиолог Университета Нью-Йорка подал иск против Apple из-за того, что компания якобы использует его запатентованный метод отслеживания сердцебиения. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Преподаватель нью-йоркской медицинской школы доктор Джозеф Визел (Joseph Wiesel) подал иск в федеральный суд в Бруклине на корпорацию в пятницу, 27 декабря. Он утверждает, что часы Apple, которые могут отслеживать сердцебиение, нарушили его метод обнаружения нерегулярного пульса.

По словам Визела, его открытие стало новаторством в выявлении фибрилляции предсердий — одной из разновидностей нарушения сердечного ритма. Технология кардиолога заключается в том, что нерегулярный ритм пульса отслеживается при последовательных интервалах времени.

Доктор связался с Apple в сентябре 2017 года и предоставил детальную информацию о своем методе. Однако, согласно исковому заявлению Визела, компания отказалась сотрудничать добровольно, поэтому теперь он намерен требовать компенсацию за нарушение авторских прав. Также он хочет добиться запрета на использование его открытия без согласия.

Умные часы Apple отслеживают пульс с помощью метода фотоплетизмографии — кровяной поток фиксируется благодаря инфракрасному или световому излучению и фоторезистора. Когда сердце сокращается, через сосуды идет больше крови, а в промежутками между ударами — меньше. На корпусе часов находятся зеленые светодиоиды, которые мигают сотни раз в секунду, а фотоэлементы поглощают отражаемый свет. На основе этих данных часы способны определить количество крови, проходящей через сосуды, и количество ударов сердца в минуту.

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