Часы Apple Watch спасли мужчину от смерти

Житель английского города Олдем, графство Большой Манчестер, обнаружил у себя учащенный пульс благодаря часам Apple Watch и своевременно получил медицинскую помощь. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

В сентябре 2018 года 22-летний студент Хорхе Кокс (Jorge Cox) заметил, что в спокойном состоянии его пульс достигал 130 ударов в минуту. «Apple Watch фиксирует скачки пульса, — объясняет мужчина. — У меня они случались, когда я смотрел телевизор или дремал. Я думал, что все из-за огромного количества кофе, который я пил, чтобы сдать экзамены».

В ноябре Кокс готовился к тонзиллэктомии (операция по удалению небных миндалин — прим. «Ленты.ру») и рассказал медсестре про свой учащенный пульс. «Она спросила меня, были ли у меня проблемы с сердцем, — вспоминает британец. — Она настояла, чтобы меня немедленно осмотрели». Проведенное обследование выявило, что у пациента недостаточность аортального клапана.

Врачи подчеркнули, что Кокс находился в критическом состоянии и в любой момент мог умереть. В мае текущего года британец благополучно перенес пятичасовую операцию и теперь восстанавливается дома.

«Господи, я так рад, что у меня есть часы Apple watch. Без них я бы не выжил», — заключил Кокс.

Ранее в июле сообщалось, что в Австралии 34-летний Даниэль де Габриэль выжил благодаря привычке спать голым. Перед сном он укрылся несколькими электроодеялами, в одном из которых произошло короткое замыкание, и оно загорелось. Даниэль получил ожоги второй степени. Врачи утверждают, что пациент мог погибнуть, если бы спал в одежде.

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