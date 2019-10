Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

Пресненский районный суд Москвы принял на рассмотрение иск местного жителя, который обвинил компанию Apple в «доведении до гомосексуализма» и потребовал выплатить ему миллион рублей компенсации за «нравственные страдания и душевный вред», сообщает «Говорит Москва».

В документе, оказавшемся в распоряжении радиостанции, указано, что заявитель несколько лет назад скачал из App Store на свой смартфон приложение для операций с криптовалютами. Летом 2019 года ему на кошелек были перечислены 69 GayCoins. Перевод сопровождался сообщением на английском «Don’t blame until you do that», которое он перевел как «Не осуждай, не попробовав».

«Я подумал, действительно, как можно судить о чем-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения», — написал москвич. По его словам, Apple «подтолкнула его к гомосексуализму».

За два месяца он «погряз в интимной близости» и начал встречаться с мужчиной. Разумилов сообщил, что его жизнь изменилась в лучшую сторону, он «не может выбраться назад» и не знает, как рассказать обо всем родителям.

В июле уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала россиян не нарушать права лесбиянок и геев. Кроме того, она отметила необходимость «найти баланс интересов» с руководителями ЛГБТ-сообщества. По ее мнению, «демократическое общество должно относиться терпимо к разным вероисповеданиям, отношению к искусству, культуре».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!