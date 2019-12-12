Apple засудят за слежку за сотрудниками

Экс-сотрудник Apple Джерард Уильямс (Gerard Williams) решил засудить компанию за нарушение приватности. В частности, в иске Уильямса говорится о прослушке его телефонных звонков, передает The Next Web.

В судебном документе, который оказался в распоряжении журналистов, юристы Уильямса заявили, что Apple шпионила за их клиентом. Компания якобы прослушивала телефонные разговоры и читала SMS-сообщения своего сотрудника. Представители Уильямса заявили, что работодатель собирал данные, чтобы иметь рычаги давления на специалиста. «Apple не предоставила никаких доказательств того, что ее сотрудники давали согласие на фиксацию своих текстовых сообщений», — утверждается в иске. В свою очередь конкретных доказательств слежки сторона Джерарда Уильямса тоже не предъявила.

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Также юристы заметили, что Apple нарушает закон штата Калифорния, запрещая сотрудникам планировать свою будущую карьеру, работая в компании. В иске отмечается, что фирма Тима Кука закрепляет в договоре неконкурентные положения (non-compete clause), которые не имеют юридической силы в штате Калифорния. Слушание по делу назначено на 21 января в Верховном суде Санта-Клары.

Заявление экс-сотрудника Apple стало ответом на иск компании, поданного, судя по документам, в августе этого года. В нем Apple заявила, что бывший инженер Уильямс использовал наработки корпорации, чтобы создать свою компанию по производству процессоров и переманивал ее сотрудников. В иске отмечается, что в феврале Уильямс основал конкурирующую фирму Nuvia по производству чипов для дата-центров, чем нарушил соглашение об интеллектуальной собственности.

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