Apple заподозрили во вранье об iPhone X

Компания Apple неверно указала характеристики экрана смартфона iPhone X. Об этом говорится в иске, поступившем в Окружной суд Северной Калифорнии, пишет CNET.

По словам истцов, реальное значение экрана – 5.6875 дюйма, в том время как компания указала 5,8 дюйма. Также отмечается, что производитель говорит о разрешении 2436 x 1125 пикселей, однако истцы считают, что они ниже.

Ранее 22 ноября сообщалось, что Apple вернет производство iPhone X для продажи устройств в некоторых регионах. Такое решение было принято из-за низких продаж новых iPhone Xs и Xr.

После осенней презентации новых смартфонов Apple убрала с официального сайта информацию об iPhone X, SE и 6s. Это означает, что производство и продажа смартфонов прекращены, компания также прекратила продажу аксессуаров для этих моделей.

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