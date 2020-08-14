Apple обвинили в создании монополии

Компания Epic Games подала в суд на Apple. Это решение последовало после удаления игры Fortnite из магазина App Store, сообщает The Verge.

В заявлении компании говорится, что этим иском она хочет положить конец «несправедливым и антиконкурентным действиям Apple». По мнению Epic Games, американская компания создала монополию и пользуется доминирующим положением на двух рынках — распространения приложений в App Store и обработки платежей внутри iOS. «Чтобы привлечь пользователей приложений iOS, Apple вынуждает разработчиков соглашаться с незаконными условиями», — подчеркнули в Epic Games.

Для подкрепления своих обвинений компания показала в игре короткометражный фильм Nineteen Eighty-Fortnite. Видео является аллюзией на рекламный ролик 1984, с помощью которого Apple рекламировала компьютеры Macintosh. Разработчики Fortnite призвали пользователей присоединиться к борьбе, чтобы «2020-й год не превратился в 1984» и запустили хештег FreeFortnite.

В ответ на обвинения Apple заявила, что создатели популярной игры нарушили правила App Store, которые в равной степени применяются ко всем разработчикам. «У Epic уже десять лет есть приложения в App Store, они извлекли выгоду из экосистемы, включая ее инструменты, сервисы тестирования и распространения», — говорится в сообщении компании. В заявлении сказано, что Apple приложит все усилия, чтобы совместно с Epic Games устранить допущенные нарушения.

Популярная игра Fortnite была удалена из App Store 13 августа. Ранее ее создатели добавили в продукт возможность приобретать внутриигровую валюту через систему Epic Direct и в обход правил Apple. Подобный функционал появился и в приложении Fortnite для Google Play, откуда игра также была удалена. При использовании Epic Direct разработчик получает доход с транзакций напрямую, в ином случае он вынужден заплатить сервисный сбор Apple и Google, который составляет 30 процентов.

10 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением на рынке после рассмотрения жалобы «Лаборатории Касперского». В компании отметили, что не согласны с решением ведомства и буду подавать апелляцию. Apple заявила, что магазин App Store был создан как функция iPhone, открывающая пользователям доступ к безопасному контенту, а разработчикам — возможность для заработка.