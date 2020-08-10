Apple ответила на обвинения ФАС

Apple отреагировала на заявление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в котором ее обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В компании подчеркнули, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с ее претензией и будут подавать апелляцию. Apple подчеркнула, что сотрудничала с «Лабораторией Касперского», которая направила жалобу в ее сторону, чтобы их приложения соответствовали требованиям App Store. «В настоящий момент этот разработчик размещает 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них», — говорится в заявлении компании.

В ответе Apple ФАС уточняется, что магазин App Store был создан в качестве функции iPhone, которая открывает пользователям доступ к безопасным приложениям, а разработчикам — возможности для заработка. Сторонние приложения, которые используют технологию Mobile Device Management в соответствии с новыми стандартами, остались доступны в App Store.

«Мы знаем, что дети и их родители используют App Store для поиска разнообразных образовательных, развлекательных и безопасных приложений, в связи с чем у нас предусмотрена дополнительная защита для приложений, предназначенных для детей», — подчеркнули в компании.

10 августа ФАС признала Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений. В сообщении ведомства говорится, что компания ограничивает сторонних разработчиков программ для родительского контроля, так как у Apple есть предустановленное приложение Screen Time («Экранное время»), имеющее сходный функционал. Компании будет выдано предписание об устранении нарушения. Дело в отношении американской корпорации было инициировано в апреле 2019 года по жалобе «Лаборатории Касперского».