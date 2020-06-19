Россия согласилась пойти на уступки Apple

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласилась пойти на уступки в требованиях по установке отечественного программного обеспечения на смартфоны зарубежных производителей. Об этом со ссылкой на новую версию документа, которая направлена в правительство, пишет «Коммерсантъ».

В первую очередь такие изменения направлены на работу с закрытой экосистемой Apple, которая не предусматривает предустановки сторонних приложений. Эксперты отмечали, что корпорация даже может покинуть российский рынок, если требования утвердят в предыдущем виде.

Теперь антимонопольщики хотят добиться не установки ПО, а размещения иконок для их скачивания в момент активации смартфона, компьютера или Smart TV. При этом из документа исключены такие устройства, как планшеты и умные часы.

Требования должны вступить в силу с 1 января 2021 года, а закон планируется принять до 1 июля. Производителей обяжут рекламировать таким образом 13 видов приложений. Программа, претендующая на вхождение в список, должна иметь не менее 100 тысяч скачиваний или 100 тысяч уникальных пользователей в сутки, а также способствовать распространению социально значимой информации и духовно-нравственных ценностей.

Поставщик программы должен быть либо зарегистрирован в России, либо принадлежать компании, которую контролируют российские граждане.

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Apple оставалась единственной компанией, которая так и не пошла навстречу ФАС, и теперь в ведомстве надеются, что после пересмотра требований она согласится их исполнить.

Однако эксперты отмечают, что Apple по-прежнему невыгодно уступать в этом вопросе, потому что аналогичные претензии могут предъявить и остальные страны. Тем не менее новые формулировки не ставят под угрозу сам принцип закрытости системы, который соблюдает корпорация.

Другие производители, в том числе Samsung и Huawei, готовы исполнить требования российского законодательства, Xiaomi также подтвердила, что согласится установить российские приложения.

Накануне основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений, поскольку они берут с них комиссию в 30 процентов. По словам Дурова, такая политика разрушает интересные стартапы и блокирует появление целых индустрий.

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