Самые дорогие компании мира установили исторический рекорд

Apple и Microsoft стали первыми в истории компаниями, чья капитализация превысила 1,5 триллиона долларов. Исторический рекорд установлен в ходе торгов 10 июня на бирже NASDAQ.

Американские технологические гиганты сохраняют за собой статус самых дорогих компаний мира и растут, несмотря на снижение основных индексов, NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones. Так, в последнее время стоимость Amazon выросла до 1,3 триллиона долларов, а Alphabet, материнской компании Google, — до одного триллиона.

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Как отмечает Barron’s, такой рост связан с уверенностью инвесторов в надежности акций на фоне эпидемии коронавируса и массовых протестов в США. При этом каждая из них выиграла за счет ключевых особенностей своего бизнеса.

У Microsoft оказались востребованными технологии для перевода сотрудников на удаленную работу. Amazon заработал на закрытии традиционных магазинов и расширении электронной торговли, а Alphabet получил доход от рекламы. В случае Apple повышение стоимости связно с ожиданиями по поводу выхода нового iPhone с 5G.

Между тем финансисты с подозрением относятся к росту рынков США на фоне эпидемии коронавируса, проблем в экономике и обществе. Они советуют пересмотреть портфели, поскольку ситуация стала напоминать «пузырь», подобный тому, что сложился в 2000 году на рынке «доткомов» и привел к краху.

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