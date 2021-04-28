Time назвал 100 самых влиятельных компаний

Журнал Time составил список самых влиятельных компаний. Перечень опубликован на сайте издания.

В список были включены те, кто, по мнению редакции и экспертов, «помогают наметить важный путь вперед». Рейтинг разбит на пять категорий — «Первопроходцы», «Лидеры», «Инноваторы», «Гиганты», «Разрушители».

Так, в категории «Первопроходцы» первое место заняла американская медиакомпания Hello Sunshine, которая была создана актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Здесь также оказались производитель нижнего белья Savage X Fenty от певицы Рианны и канадская фармацевтическая компания Tilray, которая специализируется на каннабисе.

Категорию «Лидеры» возглавила Национальная баскетбольная ассоциация. Также сюда вошли производители электроники Apple и Sony, производитель спортивной одежды Nike, социальная сеть Twitter и транснациональная финансовая корпорация Mastercard.

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В разделе «Инноваторы» первое место заняла аналитическая компания Gro Intelligence. Кроме того, в перечень были включены биотехнологическая компания Moderna, стриминговый сервис Netflix, программа для организации видеоконференций Zoom, музыкальный сервис Spotify.

Категорию «Гиганты» возглавил производитель автомобилей General Motors. Также журнал внес в список крупнейшую социальную сеть в мире и одноименную компанию Facebook, медиаконгломерат Disney, транснациональную корпорацию Google, производителя программного обеспечения Microsoft, торговую площадку Amazon.

В разделе «Разрушители» на первой строчке оказалась компания Illumina. Сюда также попали производитель электромобилей Tesla, онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья Airbnb, социальная сеть Clubhouse и сервис OnlyFans.

В феврале сообщалось, что первое место в рейтинге Forbes самых дорогих интернет-компаний Рунета занял «Яндекс» с оценкой в 22,98 миллиарда долларов. За год он подорожал более чем на 57 процентов. На втором месте оказалась компания Wildberries стоимостью 14,52 миллиарда долларов. На третьем месте — Ozon, который стоит 10,58 миллиарда долларов. В топ-30 также попали разработчики софта «1С», «Тензор», «СКБ Контур», агрегаторы такси «Ситимобил» и авиабилетов Aviasales, онлайн-кинотеатры Ivi, Okko, Megogo и другие.