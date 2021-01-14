Названы самые привлекательные российские компании

Bank of America назвал самые привлекательные для биржевых трейдеров российские компании, в акции которых стоит вкладываться в 2021 году, пишет РБК.

Главный экономист банка по России Владимир Осаковский выделил пять компаний, акции которых советует покупать как институциональным, так и розничным инвесторам.

Среди них «Норникель», преимуществами которого являются сильные фундаментальные финансовые показатели и высокий кредитный рейтинг. На руку компании может сыграть глобальный дефицит никеля, а также рост цен на металлы в целом. Также Осаковский рекомендует бумаги «Яндекса», поскольку он единственным в мире предлагает инвесторам вложиться в «быстрорастущие и малоосвоенные цифровые онлайн-технологии», такие как агрегаторы такси, электронная коммерция и доставка еды.

X5 Retail Group, владеющая торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», привлекательна тем, что россияне за время пандемии коронавируса стали чащи совершать покупки онлайн. «Роснефть» имеет одни из самых низких в мире операционных затрат на добычу, а также запасы ликвидности и поддержку со стороны государства.

Также Осаковский рекомендует покупать акции алмазодобывающей компании «Алроса», поскольку пострадавший в прошлом году рынок, вероятно, ждет восстановление в 2021-м. При этом мир может столкнуться с дефицитом алмазов.

Кроме того, аналитик нефтегазового сектора Карен Костанян отметил привлекательность «Газпрома» и «Новатэка» и их хорошие перспективы в 2021 году.

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