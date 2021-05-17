Падение цен на жилье в России признали невозможным

Ждать падения цен на квартиры в России не стоит, заявили эксперты, опрошенные агентством «Прайм». По их мнению, удешевление жилья невозможно: его стоимость будет стабильно увеличиваться, так как в стране слишком мало квадратных метров.

«В России ценам обеспечен долгосрочный рост, потому что в нашей стране обеспеченность граждан жильем недостаточна», — признал президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. По данным специалиста, на каждого россиянина в среднем приходится по 26 квадратных метров жилья, в то время как в Германии этот показатель равен 39 «квадратам», в США — 70 метрам.

Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич в свою очередь отметил, что на цену недвижимости оказывают влияние демография, миграционные потоки, общий уровень инфляции. Кроме того, стоимость жилья может увеличиваться из-за действий властей, в частности из-за запущенной ими программы льготной ипотеки, указали эксперты.

«Цены в рублях, действительно, вряд ли упадут, но цены, выраженные в долларах или в условных килограммах картошки/гречки, могут падать, — заявил Манкевич. — С 2010 по 2019 год "квадрат" в Москве вырос на 50 процентов, но инфляция за этот период составила 95 процентов, значит, квартиры подешевели в реальном выражении на 35 процентов».

По мнению руководителя портала LifeDeluxe.ru Сергея Бобашева, удешевления жилья можно ожидать только в отдельных регионах, в ситуации, когда люди будут массово из них уезжать. «А если в регионе приток населения, цены не снизятся. Для снижения цен нужен либо локальный экономический кризис, либо кризис на уровне страны», — заключил специалист.

Ранее, в апреле, аналитики обвинили правительство и Центробанк в чрезмерном удорожании жилья в России. Они отметили, что стоимость квартир резко рванула вверх из-за смягчения денежно-кредитной политики в период так называемого коронавирусного кризиса, запуска программы льготной ипотеки и введения налога на доходы с банковских вкладов.

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