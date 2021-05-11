Россиян предупредили о случаях продажи квартир вместе с собственниками

Чаще всего квартиры вместе с собственниками продаются, когда недвижимость решает реализовать один из супругов, в том числе бывших. Все возможные случаи продажи жилья с нагрузкой в виде прежних владельцев агентству «Прайм» описал адвокат Олег Сухов.

По словам юриста, второй супруг также считается законным собственником реализованной квартиры (хотя у него может не быть свидетельства о праве собственности), и он зачастую остается проживать в проданном жилье с новым владельцем — до тех пор, пока суд не аннулирует сделку.

Другой пример — когда реализуется кооперативная квартира. По закону она может принадлежать и другим членам семьи, например, второму или бывшему супругу или его наследникам. «Для новых собственников такую покупку удачной назвать никак не получится — судом она может быть признана недействительной со всеми вытекающими из этого последствиями», — предупредил Сухов.

Третий вариант — продажа жилья с законными собственниками по наследству. Зачастую наследство не оформляется должным образом, пояснил адвокат, и после покупки квартиры, на которую претендуют несколько человек, новый владелец получит «бонусом» еще одного собственника.

Последняя схема предусматривает продажу квартир, приватизация которых осуществлялась с нарушением прав определенных категорий граждан. Так, если в приватизации не участвовали несовершеннолетние дети прежних владельцев, то и последующая сделка по продаже жилья может быть аннулирована, заключил юрист.

Ранее стало известно, что в России растет спрос на «банкротные» квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца. Купить залоговую квартиру можно с 30-процентной скидкой от рыночной цены.

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