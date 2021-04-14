Определена стоимость нелегальной прописки в Москве

Цены на регистрацию в Москве на черном рынке начинаются от 1 тысячи рублей — столько стоит временная прописка. За постоянную придется заплатить около 50 тысяч, рассказали юристы, опрошенные РИА Новости.

По данным экспертов, нелегальную прописку в Москве в основном покупают приезжие из бывших советских республик и других российских регионов. Как правило, в столицу они переселяются, чтобы больше зарабатывать, определить детей в хорошую школу и получить социальные льготы.

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Стоимость черной прописки зависит от района и количества жильцов, зарегистрированных в квартире. Объявления о продаже временной регистрации обычно развешиваются на столбах около конечных станций метро, железнодорожных вокзалах и стройках. Фирмы, которые торгуют таким товаром, — как правило, однодневки, подчеркивают юристы. После получения денег они зачастую оставляют клиентов без документов.

За поддельную прописку предусмотрены штрафы. «Для физических лиц штраф составит 3-5 тысяч рублей. Собственники жилья, уличенные в махинациях, заплатят 5-7 тысяч рублей. А вот юридические лица рискуют попасть на штраф от 300 тысяч до 800 тысяч рублей», — сообщил председатель адвокатской коллегии «Князев и партнеры» Андрей Князев. По его словам, владельцы «резиновых квартир» могут быть привлечены и к уголовной ответственности.

В минувшем марте российский тележурналист, ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов отказался от московской прописки. Телеведущий опубликовал в Instagram свое фото с паспортом в руках. На снимке отчетливо виден штамп о регистрации: журналист отныне прописан в родном городе Апатитах Мурманской области.

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