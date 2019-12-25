В Москве подорожало жилье без права прописки

За 2019 год средняя стоимость квадратного метра в строящихся апартаментных комплексах Москвы увеличилась почти на 12 процентов — в проектах комфорт-класса, на два процента — в домах бизнес-класса, следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, в настоящее время «квадрат» апартаментов комфорт-класса в столице стоит 173,8 тысячи рублей, бизнес-класса — 232,7 тысячи рублей. Год назад эти показатели равнялись 155,3 тысячи и 227,3 тысячи рублей соответственно. Премиум-апартаменты за 2019-й подорожали на 13 процентов, до 422,5 тысячи рублей за квадратный метр.

«Ценовой прирост во многом обусловлен повышением стадии готовности реализуемых проектов, — поясняют в «Бон Тон». — Средний метраж приобретенных лотов вырос на два процента в комфорт-классе, на 3,8 процента в премиум-классе, в сегменте "бизнес" изменений не произошло».

Ранее в декабре сообщалось, что объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Право прописки дается только покупателям жилья, в то время как апартаменты имеют статус коммерческой недвижимости.

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