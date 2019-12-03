В Москве вырос спрос на жилье без прописки

Объемы реализации апартаментов в российской столице увеличиваются — несмотря на то, что, согласно законодательству, в них нельзя регистрироваться. Об этом говорится в сообщении агентства «Бон Тон», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Только за октябрь текущего года продажи этого вида недвижимости в городе выросли более чем на четыре процента, подсчитали аналитики. Больше всего спроса, около 49 процентов, аккумулирует сегмент апартаментов комфорт-класса. Всего на долю апартаментов приходится почти восемь процентов от общего объема реализации жилья в Москве.

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Как показывает статистика, среди покупателей апартаментов комфорт-класса наиболее востребованы студии и однокомнатные лоты. На их долю приходится 28 и 32 процента спроса, а средний бюджет покупки составляет 5,9 миллиона и 6,3 миллиона рублей соответственно.

В бизнес-классе наибольшей популярностью пользуются «евродвушки» средней площадью 52 квадратных метра и 40-метровые «однушки». Бюджет покупки — 12,1 миллиона и 8,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что к октябрю 2019-го средняя стоимость квадратного метра строящихся апартаментов в Москве достигла 302,8 тысячи рублей. За год этот вид недвижимости подорожал почти на 14 процентов.

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