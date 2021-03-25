Андрей Малахов отказался от прописки в Москве

Российский тележурналист, ведущий программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» Андрей Малахов отказался от московской прописки. Об этом он сам написал в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий опубликовал фото самого себя с паспортом в руках. На снимке отчетливо виден штамп о регистрации: журналист отныне прописан в родном городе — Апатитах (Мурманская область). «Теперь объявляю это официально: время возвращаться в родной город! Пусть пока на бумаге. С 23 Марта я официально прописан в городе Апатиты. Считаю это трендом 2021-го — прописка в Москве (такая желанная в 90-х XX века) в XXI веке — не такая важная штука. А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) — must», — пояснил Малахов.

Апатиты расположены на Кольском полуострове, между озером Имандра и горным массивом Хибины. Население города — немногим более 50 тысяч человек. Это четвертый по величине населенный пункт за Северным полярным кругом.

Ранее в марте Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу. По его словам, 200-500 тысяч рублей за эксклюзивное интервью могут получить члены семьи известных людей после скандала с их участием или смерти. От 100 тысяч до 150 тысяч рублей за интервью получают звезды 90-х, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей — непубличные участники связанных с известными людьми происшествий.

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