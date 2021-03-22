Малахов назвал Аршавина ублюдком

Телеведущий Андрей Малахов выступил с резкой критикой бывшего футболиста Андрея Аршавина. Это произошло в эфире телепрограммы «Прямой эфир», запись которой доступна на YouTube.

Программа была посвящена конфликту игрока с бывшей женой Алисой Казьминой. Журналист назвал спортсмена ублюдком и призвал того поговорить с экс-супругой. «Никто не требует твоих денег. Засунь их себе в одно место!», — добавил Малахов.

В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме причиной стало тяжелое аутуиммунное заболевание.

Незадолго до этого стало известно, что Аршавин через суд добился выселения Казьминой и их общей дочери Есении из особняка, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью.