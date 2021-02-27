Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме из-за тяжелого заболевания

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина провела четыре дня в коме из-за тяжелого аутоиммунного заболевания. Об этом написала ее мать Наталья Сарычева на своей странице в Instagram.

«Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит будешь жить», — написала мать Казьминой.

Ранее в феврале сообщалось, что Аршавин через суд добился выселения бывшей жены Алисы Казьминой и их общей дочери Есении из особняка, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге. Несколько месяцев спустя футболист обратился с таким требованием в суд и подал против бывшей супруги иск. Оказалось, что недвижимость также относилась к владениям матери спортсмена.