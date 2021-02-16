Аршавин добился выселения страдающей от тяжелой болезни бывшей жены

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин через суд добился выселения бывшей жены Алисы Казьминой и их общей дочери Есении из особняка, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга. Женщина страдает от тяжелого аутоиммунного заболевания. Об этом сообщает Starhit.

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По данным издания, во время бракоразводного процесса футболист задумал выселить супругу из совместно приобретенного дома площадью около 300 квадратных метров. Оказалось, что имущество по документам принадлежит матери спортсмена Татьяне Аршавиной. Год назад женщина через суд потребовала, чтобы Казьмина освободила жилье. Через некоторое время иск Аршавиной удовлетворили.

Казьмина отметила, что Аршавин еще в браке с ней оформил дарственную, по которой особняк перешел к его матери. Однако бывшая супруга спортсмена не согласилась с решением суда и вместе с адвокатами подала апелляционную жалобу. Ее должны рассмотреть до середины марта 2021 года.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге. Несколько месяцев спустя футболист обратился с таким требованием в суд и подал против бывшей супруги иск. Оказалось, что недвижимость также относилась к владениям матери спортсмена.

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