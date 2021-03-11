Мать Аршавина потребовала около двух миллионов рублей с бывшей невестки

Мать бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина подала исковое заявление к ее бывшей невестке Алисе Казьминой о взыскании около двух миллионов рублей за незаконное проживание в квартире. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города, передает РИА Новости.

«Алиса Аршавина в течение длительного времени без каких-либо правовых оснований проживает в ее квартире, даже при наличии судебного решения о выселении», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в заявлении указано, что бывшая жена Аршавина проживает в квартире истицы безвозмездно, лишая возможности продать или получать доход от ее использования. Во внесудебном порядке урегулировать конфликт у сторон не вышло.

В общей сложности Татьяна Аршавина просит взыскать сумму в размере 1 920 000 рублей и проценты на сумму долга в размере 36 150 рублей 59 копеек, а также госпошлину.

В феврале Аршавин через суд добился выселения бывшей жены Алисы Казьминой и их общей дочери Есении из особняка, который находится в поселке Коломяги, недалеко от Санкт-Петербурга. Во время бракоразводного процесса футболист задумал выселить супругу из совместно приобретенного дома площадью около 300 квадратных метров. Оказалось, что имущество по документам принадлежит матери спортсмена Татьяне Аршавиной.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге. Несколько месяцев спустя футболист обратился с таким требованием в суд и подал против бывшей супруги иск.

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