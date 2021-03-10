Россиянина принудительно поселили с бывшей женой и детьми

В Пензенской области суд принудительно вселил в квартиру 63-летнего мужчины его бывшую супругу и двух несовершеннолетних детей — несмотря на то что жилье было приобретено им еще до вступления в брак. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Супруги развелись, после чего 41-летняя женщина и несовершеннолетние дети пары — 16-летний сын и 9-месячная дочь — вынужденно переселились в арендованное жилье. Россиянка впоследствии обратилась в суд, чтобы получить право проживания в квартире бывшего мужа, но ей в этом отказали — судья исходил из того, что спорная квартира не является имуществом, приобретенным в период брака, и потому женщина утратила право пользования помещением.

Решение было обжаловано, и вышестоящий суд решил, что россиянка и ее дети все же имеют право проживать в квартире. Прокурор доказал, что спорное жилье — единственное для детей, и выселять их нельзя. Мать несовершеннолетних, в свою очередь, обязана находиться вместе с ними, чтобы выполнять свои родительские обязанности.

Таким образом, суд апелляционной инстанции сохранил за бывшей супругой владельца квартиры право пользования жилым помещением. Было решено, впрочем, что прописку женщина сохранит только до достижения дочерью трехлетнего возраста.

Ранее россиянам раскрыли идеальную схему раздела ипотеки при разводе — это продажа квартиры, погашение кредита и разделение оставшихся денег. Если же одна из сторон желает сохранить квадратные метры, она должна взять на себя не устное, а документальное обязательство платить по кредиту.

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