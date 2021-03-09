Адвокат предупредил о риске кражи квартиры после смерти собственника

Адвокат Олег Сухов предупредил в беседе с агентством «Прайм», что существует риск кражи квартиры после смерти собственника, если у него нет ближайших родственников.

Так, одним из частых примеров является подделка завещания. По его словам, подделать этот документ непросто, однако если у преступников есть нужный нотариус, готовый за большие деньги оформить подобную бумагу, проблем присвоить квартиру только что скончавшегося собственника нет.

Юрист пояснил, что главное — знать паспортные данные такого собственника и данные объекта недвижимости. Затем мошенник может легально вступить в наследство по поддельному завещанию, и уже через шесть месяцев он станет полноправным собственником украденного жилья.

«Самым классическим преступлением является завладение чужой квартирой после смерти собственника путем вступления в наследство его фиктивным супругом или супругой», — сказал Сухов. Причем свидетельство о браке может быть оформлено как при жизни человека, так и после его смерти, пояснил он.

По словам Сухова, суды тоже часто используются как механизмы оформления чужой недвижимости в пользу мошенников. Практикуются два способа заполучить квартиру умершего после его смерти. В первом случае злоумышленники изготавливают поддельное судебное решение, ставят на него поддельную печать и относят в МФЦ для регистрации права собственности в свою пользу.

Кроме того, аферист может подать в суд исковое заявление с договором купли-продажи квартиры, якобы подписанным умершим собственником. При этом факт смерти тщательно скрывается. Преступник просит обязать зарегистрировать квартиру на себя, указывая на то, что продавец уклоняется от исполнения договора.

Ранее в марте сообщалось о россиянине, который сдал квартиру в аренду и внезапно узнал о ее продаже. Объект недвижимости по поддельным документам реализовал квартиросъемщик. На квартиру молодого человека наложили арест. Вернут ли ему жилье, решит суд.

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