Россиянам назвали способ купить квартиру с 30-процентной скидкой

В России растет спрос на «банкротные» квартиры, то есть на жилье, выставленное на торги из-за разорения прежнего владельца, сообщил «Ленте.ру» эксперт по рынку недвижимости Москвы Вадим Зайков. По его оценке, купить залоговую квартиру можно с 30-процентной скидкой от рыночной цены.

В первом квартале 2021-го интерес к арестованным квартирам в Москве вырос на треть по сравнению с показателями начала 2020-го, отметил специалист. Граждане все чаще выбирают такой способ решения квартирного вопроса из-за резкого роста цен на жилье, пояснил он. «Вторым фактором является развитие и популяризация интернет-площадок по торговле арестованным имуществом. Конечные покупатели предпочитают приобрести квартиру пусть с некоторыми проблемами, но дешевле рыночной стоимости», — указал Зайков.

Риски при приобретении подобных объектов минимальны, заявил эксперт, «но по каждому лоту надо проводить экспертизу, смотреть первичные документы и на самого должника».

Ранее были названы способы получить бесплатную квартиру в России. Гражданин, имеющий подтвержденный статус малоимущего и нуждающийся в улучшении жилищных условий, вправе безвозмездно получить от государства жилье по договору социального найма, напомнили эксперты. Кроме того, на бесплатную недвижимость могут претендовать судьи и военнослужащие, врачи и учителя в сельской местности, граждане, проживающие в аварийных квартирах и домах, дети-сироты и ветераны.

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