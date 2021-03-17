Перечислены главные ошибки продающих квартиры россиян

Только в Москве порядка 5 процентов вторичных квартир продаются собственниками самостоятельно, при этом многие из них допускают ошибки, усложняющие поиск покупателей. Главные из них перечислили эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», соответствующий материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как отмечают специалисты, россияне зачастую отказываются от услуг риелторов при продаже жилья из желания сэкономить. «Когда человек, решивший продать недвижимость, сталкивается с размером комиссии в 200-500 тысяч рублей, он понимает, что это деньги, которые он заработает за четыре-шесть месяцев», — поясняют риелторы.

По их мнению, главная ошибка граждан, продающих недвижимость самостоятельно, — это неправильное ценообразование. «Самостоятельный клиент исходит из того, чего он хочет получить. Если цена ниже рынка, то у продавца много звонков, но он теряет в деньгах, если цена выше рынка, то у него один звонок в месяц», — сказали брокеры.

Вторая ошибка — некачественные фотографии объекта. «Иногда люди фотографируют не квартиру, а вещи в квартире», — поясняют эксперты. Третья ошибка заключается в том, что реклама объекта размещается не на всех ресурсах. Четвертая — плохое описание квартиры. Пятая — плохой прием звонков от потенциальных покупателей. «Понятно, что владелец работает где-то и не всегда может взять трубку. Кроме того, самостоятельному продавцу бывает сложно грамотно ответить на все вопросы покупателей», — указывают специалисты.

Они также отмечают, что многие самостоятельные продавцы не всегда имеют при реализации объекта полный пакет документов для продажи. Также они часто запрещают съемку в своих квартирах, мотивируя это тем, что в помещении есть их личные вещи. «На наш взгляд, это ошибка, так как потенциальные покупатели приходят домой и пересматривают фото и видео в квартирах, где они побывали. Если же смотреть будет нечего, то такой объект вылетит из памяти покупателей», — подчеркивают эксперты.

Еще одной сложностью при самостоятельной продаже объекта является неготовность вести переговоры с покупателем, заключили в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы».

Ранее были названы способы повысить стоимость квартиры при продаже. Первый — сделать хорошие фотографии объекта, второй — сделать уборку, третий — отрисовать планировку. Кроме того, нужно придумать «живое» описание, выделив сильные стороны квартиры.

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