Раскрыты способы получить бесплатную квартиру в России

Гражданин России, имеющий подтвержденный статус малоимущего и нуждающийся в улучшении жилищных условий, вправе безвозмездно получить от государства жилье по договору социального найма. Нюансы этого способа решения квартирного вопроса раскрыли эксперты, опрошенные агентством «Прайм».

Как отметила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева, право малоимущего на бесплатное или практически бесплатное жилье предусмотрено Конституцией РФ. При этом статус малоимущего можно получить, обратившись в органы местного самоуправления. По словам преподавателя РЭУ им. Г.В. Плеханова Ивана Денисова, квартиры малоимущим предоставляются не в собственность, а в рамках договора социального найма, то есть собственником недвижимости остается государство.

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталья Пшеничникова, в свою очередь, заявила, что государство неохотно раздает квартиры, поэтому для прохождения процедуры «потребуется терпение и стойкость».

Нуждающимися в улучшении жилищных условий, по информации экспертов, признаются граждане, у которых вовсе нет жилья, те, кто живет в непригодном жилье, семьи, занимающие слишком маленькие квартиры, а также жильцы коммунальных квартир, где проживает хотя бы один человек с хроническим заболеванием (список таких заболеваний утверждается правительством).

Имеют право на бесплатные квартиры также судьи и военнослужащие, добавил Иван Денисов. Кроме того, безвозмездно жилье предоставляется врачам и учителям в сельской местности.

Алгоритм действий простой: желающий получить квартиру должен подготовить документы, подтверждающие статус малоимущего и нуждающегося в улучшении жилищных условий. Это справка о составе семьи, сведения о трудовой деятельности и о семейных доходах за год, о стоимости имущества в собственности. В дальнейшем документы подаются в жилищный отдел муниципалитета. Специальная жилищная комиссия вынесет решение о выделении гражданину жилья по договору социального найма.

При этом льготникам квартиры дают быстрее, подчеркнула Наталья Пшеничникова. Без очереди получить их могут те, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, опасными для окружающих, проживающие в аварийных квартирах и домах, дети-сироты и ветераны. Средний срок ожидания квартиры составляет от 10 до 20 лет, уточнила Пшеничникова.

Ранее в апреле россиян предупредили о риске лишиться унаследованных квартир. Наследство нужно принять в течение шести месяцев со дня его открытия, подчеркнула нотариус Анна Корчемкина. По ее словам, многие по незнанию не обращаются к нотариусам для вступления в наследственные права — россияне считают, что их право возникнет автоматически, но это не так.

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