Россиян предостерегли от проникающих в квартиры мошенников

Под видом специалистов по газовому оборудованию в квартиры россиян зачастую проникают мошенники. Они якобы находят утечку газа и предлагают на месте ее устранить — за определенную плату. Об этом рассказала агентству «Прайм» генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина.

По словам эксперта, аферисты могут предложить установить газоанализаторы, якобы предупреждающие об утечке. Как правило, такие приборы монтируются без соблюдения определенных требований, поэтому в реальности они никак не защищают жильцов.

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Бастрыкина предостерегла россиян от мошенников-«газовиков», отметив, что проверка газовых приборов проводится обслуживающими организациями раз в год, при этом проверяющие устраняют утечки бесплатно. Навязывать какие-либо приборы они не имеют права.

Следует просить у специалистов удостоверение, также можно позвонить в газовую службу, чтобы проверить личности пришедших в квартиру, пояснила Бастрыкина. «У диспетчеров есть график обхода квартир, и они точно скажут, пришли к вам действительно представители организации или мошенники», — заключила эксперт.

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