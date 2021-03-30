Россиянка сдала квартиру в аренду и случайно узнала о ее продаже

В Самаре женщина сдала в аренду двухкомнатную квартиру и спустя несколько месяцев узнала, что объект недвижимости продан. Его реализовали квартиросъемщики, оказавшиеся мошенниками, сообщает портал «Волга Ньюс».

«Двушку» пострадавшая сдала в мае 2019-го мужчине, который использовал для заключения договора поддельный паспорт. К участию в афере он привлек свою знакомую и еще одну женщину, которая вела асоциальный образ жизни. На нее оформили поддельный паспорт, по которому она смогла получить правоустанавливающие документы на жилье. Затем псевдособственница переоформила квартиру на арендатора-афериста.

Спустя некоторое время мошенник запустил процесс повторной продажи квартиры. Соответствующее объявление он разместил на одной из крупных торговых площадок в интернете. Обман раскрылся случайно — потенциальная покупательница попросила у сотрудников товарищества собственников жилья (ТСЖ) телефон собственницы, и ей дали номер настоящей хозяйки. Женщина позвонила ей, чтобы задать вопросы об объекте, и таким образом владелица узнала об афере.

Потерпевшая обратилась в суд, чтобы вернуть права на недвижимость. По итогам разбирательства лжеарендатора приговорили к 4,5 года лишения свободы, его подельницу — к 3,5 года тюрьмы. Еще один сообщник пары до сих пор не установлен. В суде автор преступной схемы пояснил, что он занял 2 миллиона рублей на открытие бизнеса, не смог вернуть деньги и потому решил провернуть аферу. Перед оглашением приговора ранее не судимый мужчина раскаялся, пообещав пострадавшей компенсацию в размере 70 тысяч рублей.

Аналогичный случай ранее произошел в Челябинске — местный житель также сдал в аренду свою квартиру и спустя пару месяцев внезапно узнал, что она продана незнакомой женщине. На квартиру молодого человека наложили арест. Вернут ли ему жилье, решит суд.

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