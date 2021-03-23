Россиянам назвали способы забрать назад подаренную квартиру

Граждане, подарившие свою квартиру, могут забрать ее назад, но сделать это довольно сложно. Способы вернуть имущество РИА Новости назвал московский нотариус Вадим Сопин. По его словам, есть несколько оснований для отмены дарения.

В частности, россиянин вправе отменить дарение, если тот, кому он подарил свое имущество, совершил покушение на его жизнь (либо умышленно причинил ему телесные повреждения). Такой же вес имеют факты покушения на жизнь и здоровье членов семьи дарителя.

Также отмены дарения могут потребовать наследники дарителя в судебном порядке, указал эксперт. Основание — недееспособность гражданина, подарившего квартиру. Имеется в виду ситуация, когда человек не способен понимать значение своих действий или руководить ими.

Кроме того, можно потребовать отмены дарения недвижимости через суд, если обращение одаряемого с полученным имуществом, представляющим для дарителя большую неимущественную ценность, «создает угрозу его безвозвратной утраты», отметил Сопин. При этом в суде придется доказать, что подаренная квартира действительно представляет неимущественную ценность.

Также в договоре может быть прописано право дарителя отменить свое распоряжение в случае, если он переживет того, кому дарит недвижимость. Суд имеет право отменить дарение, совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, если нарушены положения закона о несостоятельности (банкротстве), заключил нотариус.

Ранее были названы пять способов внезапно лишиться прав на квартиру. Первый — обратиться в микрофинансовую организацию. Как отметили специалисты, граждане зачастую берут в таких фирмах кредиты под большие проценты, при этом в качестве залога обычно выступает квартира. Позже они сталкиваются с невозможностью выплатить долг и в результате теряют жилье.

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