Россиянам назвали признаки воровства электричества соседями по даче. Их перечислил РИА Новости владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Он посоветовал обращать внимание на зажимы на проводах, другие провода и резкое увеличение потребления электроэнергии.

«Если это лето, можно отключить все приборы и посмотреть на счетчик — если расход идет, а вы ничего не включаете, значит воруют соседи», — пояснил Лазовский. Помимо этого, можно узнать у «лояльных соседей», не бывает ли у них перепадов или резких скачков напряжения. Такой признак может указывать на то, что кто-то ворует электричество.

«В случае наброса на них временных крючков, посмотрите, кто сейчас занят ремонтом или проводит другие энергозатратные работы. Скорее всего, сосед решил провести их за счет вас, а не обворовывать на постоянной основе», — отметил специалист.

Если факт кражи подтверждается, следует пожаловаться в управляющую компанию, ТСЖ или СНТ. Затем Лазовский порекомендовал провести детальную проверку «с привлечением специалиста из областной энергетической компании», так как манипуляции с электричеством незаконны и наказуемы.

Эксперт напомнил, что если ущерб окажется крупным (не менее 250 тысяч рублей), то ответственное лицо привлекут по статье 165 УК РФ. В остальных случаях это административная ответственность, заключил Лазовский.

Ранее в марте сообщалось, что жителю Екатеринбурга Валерию Мальцеву, который около девяти лет живет без электричества, газа и водоснабжения в своей квартире, помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ. Россиянин все это время платил коммуналку, хотя услугами не пользовался.