Россиянину помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ

Жителю Екатеринбурга Валерию Мальцеву, который около девяти лет живет без электричества, газа и водоснабжения в своей квартире, помогут списать миллионный долг за услуги ЖКХ. Россиянин все это время платил коммуналку, хотя услугами не пользовался. Об этом пишет Е1.RU.

Мальцеву за долги отключили все коммуникации, но он не попытался как-то это оспорить. В управляющей компании «Урал-СТ» сказали, что мужчина должен был написать соответствующе заявление, однако Валерий этого не сделал. В результате чуть менее половины долга, 441,5 тысячи рублей, — пени.

У Мальцева нелегкая судьба. В 90-е годы он был бизнесменом, но потерпел неудачу. Впоследствии мужчина начал пить и потерял все окончательно, а после инсульта несколько лет назад у Валерия отказали ноги. Он бы погиб от голода, если бы не помощь соседей.

После публикации Е1.RU Мальцеву многие захотели помочь. Неизвестные люди приносили мужчине продукты и вещи, а коммунальщики установили смесители. Поскольку квартира муниципальная, работы выполнили за счет управляющей компании. Юрист областной коллегии адвокатов предложила бесплатно помочь Валерию разобраться с долгами перед УК и направила в нее запрос, чтобы выяснить порядок формирования данной суммы.

На россиянина обратили внимание и специалисты социальной службы города. Они обратились в местную администрацию для снижения долговых обязательств Мальцева по оплате коммунальных услуг. Также стоит вопрос о медицинском обследовании Валерия и оформлении ему группы инвалидности.

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