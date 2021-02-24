Кошку и собаку в Подмосковье решили выселить из коммуналки через суд

Житель подмосковного Подольска через суд потребовал выселить из коммунальной квартиры, где он проживает, кошку и собаку соседей. Мужчина аргументировал свое решение тем, что страдает аллергией на шерсть. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Мужчина заселился в одну из комнат квартиры после смерти отца, который занимал помещение. Собственник выяснил, что проживающие по соседству мать со взрослым сыном содержат британскую кошку и собаку породы кане-корсо. Вскоре он понял, что из-за аллергии не может проживать вместе с животными. Горожанин попросил хозяев избавиться от питомцев, однако проблема не решилась.

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Жилец через суд потребовал запретить соседям содержать животных. Он предоставил медицинское заключение с диагнозом «риноконъюнктивит» и заявил, что владельцы питомцев позволяют им свободно перемещаться по квартире, не убирают за ними, а собаке не моют лапы после прогулок.

В городском суде сослались на положение, что жильцы могут содержать домашних питомцев в коммуналках, только если у соседей нет медицинских противопоказаний, и удовлетворили жалобу мужчины. Однако владельцы кошки и собаки остались недовольны решением и подали апелляцию. По данным издания, им придется найти компромисс с соседом или отказаться от содержания питомцев.

Ранее в феврале житель Санкт-Петербурга, который владеет двумя комнатами в трехкомнатной квартире, через суд потребовал выселить кошку и попугая соседки. Он заявил, что его детям по медицинским показаниям нельзя контактировать с животными. Мужчина также захотел взыскать с женщины компенсацию за моральный вред.

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