Кошку и попугая в Петербурге захотели выселить через суд

В Санкт-Петербурге через суд захотели выселить кошку и попугая — они живут по соседству с истцом, а его детям по медицинским показаниям нельзя контактировать с животными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Истец Михайлов купил две комнаты в квартире. Третья комната принадлежит гражданке Гусейновой, у которой есть кошка и попугай. При этом уход за питомцами собственница осуществляет в местах общего пользования.

Мужчина неоднократно просил соседку убрать животных, так как его детям нельзя контактировать с ними по медицинским показаниям, однако Гусейнова отказалась выходить на контакт. В связи с этим семья Михайлова не может находиться в квартире, поскольку это вредит здоровью его детей.

Истец попросил о выселении животных из жилого помещения, а также о взыскании с ответчицы 10 тысяч рублей морального вреда и государственной пошлины в 600 рублей. Дело будет рассматривать Выборгский районный суд.

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