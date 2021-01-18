Россиянин с ножом украл из зоомагазина попугаев для своей девушки

В городе Артеме Приморского края полицейские задержали злоумышленника, похитившего в зоомагазине попугаев и деньги из кассы. Об этом сообщает краевое управление МВД.

28-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил купить «добавку», а поскольку денег у него не оказалось, он решился на грабеж. Он ворвался в зоомагазин и, угрожая ножом, потребовал отдать ему выручку. Кроме того, он забрал клетку с волнистыми попугаями, которых, как он сам позже признался, решил подарить своей девушке.

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. Птиц позже нашли во время обыска в квартире грабителя.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый на время следствия помещен под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В декабре 2020 года сообщалось, что в Подмосковье злоумышленники украли обувь и елки к Новому году на миллионы рублей. Грабитель и два его подельника вынесли со склада более 150 коробок с обувью и свыше 500 с искусственными елками, после чего вывезли их на грузовом автомобиле. Ущерб оценили в сумму свыше четырех миллионов рублей.