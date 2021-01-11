Замаскированные в матерей россиянки ограбили магазин на полтора миллиона рублей

Две женщины замаскировались под матерей и обокрали сетевой магазин спортивных товаров более чем на полтора миллиона рублей в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

4 декабря 2020 года 39-летний представитель магазина обратился в полицию Приморского района, однако известно о произошедшем стало только сейчас. Он заявил, что 27 ноября двое неизвестных похитили из торгового зала большое количество товаров. Позднее выяснилось, что ущерб составил более 1,6 миллиона рублей.

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Грабителями оказались россиянки, замаскированные под матерей с детьми. На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как злоумышленницы быстро складывают украденный инвентарь в пустую детскую коляску. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

9 января правоохранительные органы задержали двух подозреваемых. Ими оказались 33-летняя мастер маникюра из Московской области и 23-летняя безработная из Кабардино-Балкарии.

На данный момент подсудимые находятся под стражей. По одной из версий, замаскированные грабительницы обокрали еще несколько магазинов в других районах города. Полицейские занимаются проверкой данной информации.

В декабре также стало известно, что в Подмосковье злоумышленники украли обувь и елки к Новому году на миллионы рублей. Грабитель и два его подельника вынесли со склада более 150 коробок с обувью и свыше 500 с искусственными елками, после чего вывезли их на грузовом автомобиле. Ущерб оценили в сумму свыше четырех миллионов рублей.