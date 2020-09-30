В России вор вынес из салона красоты аппарат для эпиляции и попал на видео

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Неизвестный мужчина вломился в салон красоты в Ростовской области, украл аппарат для эпиляции почти за полмиллиона рублей и попал на видео. Ролик появился в Telegram-канале Baza.

Инцидент произошел в городе Батайск. На кадрах видно, как россиянин в спортивном костюме и кепке выносит в руках прибор стоимостью 450 тысяч рублей. Отмечается, что ничего, кроме аппарата, вор не забрал, включая деньги из кассы.

По словам хозяйки салона красоты, которая открыла заведение всего три недели назад, нарушителя наняли ее конкуренты. На данный момент преступник не найден.

В ноябре 2019-го женщина вынесла на себе из магазина восемь джинсов и попала на видео. Неизвестная захотела украсть из магазина одежды несколько джинсов и попыталась обмануть охранников, одновременно надев все вещи на себя.